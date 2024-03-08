مصادر ديبلوماسية: دور لودريان قد «انتهى»

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

علمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة الخماسية التي اجتمعت أمس أبدت اهتماماً بالملف الأمني في لبنان، على الرغم من إعلانها مجدداً أنها تتابع الملف الرئاسي، في ما بدا بأنه صار عملية روتينية.

وكان سفراء «الخماسية» عقدوا اجتماعاً، في السفارة القطرية في بيروت. وأفادت السفارة في بيان صدر بعد الاجتماع «أنّ اللقاء عرض التطورات في لبنان، وبحث في الملف الرئاسي». ولفتت إلى أنّ «السفراء جددوا تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن».

وبعد اجتماع السفراء، زار السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في كليمنصو، وكان الاجتماع حسب المعلومات «مثمراً جداً».

وفي الإطار نفسه، علمت «نداء الوطن» أن السفيرة الاميركية ليزا جونسون التي اجتمعت بعدد من النواب في منزل النائب ميشال ضاهر في الفرزل، قالت إنّ «الخماسية» تعتبر مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي منسجمة مع مساعي اللجنة التي تشارك في عضويتها.

وأوضحت أنّ اهتمام واشنطن في الملف اللبناني مستمر حتى تشرين الثاني المقبل، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في انتخاباتها الرئاسية.

ولفتت الى تلاقي المواقف بين أعضاء «الخماسية».

وفي ما يتصل بآفاق عمل «الخماسية» كشفت مصادر ديبلوماسية أنّ دور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد «انتهى».

وعزت ذلك الى أن المبادرة التي انطلقت منها باريس «لم تعد موجودة».