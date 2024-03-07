مراجعة اتفاقية التعاون القضائي بين وزيرالعدل ونظيرته التونسية

A + A -

وصل وزير العدل هنري الخوري ظهر اليوم الى الجمهورية التونسية مع وفد مختص للمشاركة في مؤتمر ثنائي بين مجلس أوروبا ووزارة العدل لإطلاق الدليلي المرجعي لرصد ضحايا الإتجار بالأشخاص والتعرف عليهم إضافةً إلى إطلاق درسين عن مكافحة الإتجار بالأشخاص ومكافحة العنف ضد المرأة ، وقد التقى خوري فور وصوله وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، يرافقه سفير لبنان في تونس السيد طوني فرنجية وتم التباحث في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي من خلال العمل على تطوير ومراجعة "اتفاقية تبادل التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية المبرمة بين البلدين في بيروت و المصادق عليها في تونس منذ 1966.هذا وقد اولم سفير لبنان مساءً في دارته لوزير العدل والوفد المرافق على ان تنطلق غداً اعمال الموتمر الذي يستمر ثلاثة ايام .