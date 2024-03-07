بوحبيب بمناسبة يوم المغترب اللبناني: وطننا سيبقى وسيتجاوز المحنة بفضل شعبه الذي لن ينحني أمام الصعاب

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كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين الموجهة إلى المغتربين اللبنانيين بمناسبة يوم المغترب اللبناني:

إخوتي وأخواتي أبناء الاغتراب اللبناني،

سلام لكم من القلب وتحية إكبار لكل فرد منكم.

لطالما نظرنا إليكم، أيها المغتربون الأعزاء، نظرة تقدير واحترام، لأنكم ناضلتم وغامرتم وتحمّلتم الشدائد وواجهتم الصعاب حتى يكون لكم تلك المكانة اللائقة في المجتمعات التي استضافتكم، وأصبحتم جزءاً لا يتجزّأ من نسيجها الوطني والاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي على مدى عقود من الزمن. وأينما اغتربتم، بقي لبنان في قلوبكم. لم يغترب لا العقل ولا الفؤاد ولا العاطفة الصادقة نحو الوطن. حتى لكأنكم تعيشون لبنان والحلم اللبناني في كل حي وزاوية ومدينة في أرجاء هذا العالم.

لقد غمرتني العاطفة وأنا أرى آلافاً مؤلّفة منكم يفدون إلى لبنان خلال فصل الصيف وفي مناسبة الأعياد أعادها الله عليكم بالصحة والسعادة والهناء. لم تُثنكم ظروف لبنان الصعبة عن المجيء، شيباً وشباناً، إلى أرض الوطن، لتلتحقوا بعائلاتكم التي اشتاقت إليكم، ولتعيشوا الواقع اللبناني كما هو، متحلّين بميزة الصبر وروح التعالي على الصعاب ومواجهة التحديات. أنتم بزيارتكم إلى لبنان وإقامتكم فيه، تُعيدون لأهلكم نفحة الحياة وتؤكّدون على تعلّقكم بوطنكم. فألف شكر لكم على ما أعدتموه إلينا من ثقة ولُحمة وتعاضد ووفاء لبلدنا الغالي.

أنتم أيها المغتربون اللبنانيون، في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم الذين بنيتم السمعة الجميلة للبنان أينما حللتم. أنتم الذين استمررتم في حفظ لبنان في قلوب أبنائكم وأحفادكم وفي المجتمعات التي تقيمون فيها. أنتم الذين ما ترددتم يوماً في مساعدة بلدكم وأهلكم وأقاربكم. أنتم الذين تبقون ذخر الوطن في الملمّات والشدائد.

إنني إذ أتوجه إليكم بهذه الكلمة بمناسبة يوم المغترب اللبناني، وفي ظل ظروف مصيرية يمر بها الوطن، فإننيعلى ثقة بأنكممؤمنون وفخورونبانتمائكم إلى وطن جدير بالحياة والبقاء والخلود،أرزاً شامخاً وعزيمةًلا تلينوجبلاً راسخاً وسهلاً معطاءاً وبحراً مليئاً بالخيرات. وطننا، وإن جارت عليه الأيام، سيبقى وسيتجاوز المحنة بفضل شعبه الذي لن ينحني أمام الصعاب، وبفضل مغتربيه الذين كانوا دوماً على قدر المسؤولية الوطنية الكبرى.

سنظل نتطلع إليكم، مغتربينا الأعزاء، بكل الود والمحبة والاحترام. وإن شاء الله سنعيد جميعنا أمجاد الوطن كما نطمح ونتمنى. عشتم وعاش لبنان