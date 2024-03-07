living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاووق: العدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب

7
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار عضو المجلس المركزي في” حزب الله” الشيخ نبيل قاووق الى أن “ذروة النفاق الاميركي تتمثل بطائرة مساعدات واحدة لـ “غزة” يقابلها 100 طائرة صواريخ فتاكة لتدميرها”.

وقال قاووق خلال احياء اسبوع شهداء بلده كفرا: “ان استمرار العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني عنوان للخزي والعار للعروبة المزيفة التي تشجع العدو على إطالة أمد العدوان”، مؤكداً ان “استمرار المقاومة في لبنان طيلة 150 يوماً باستهداف جنود ومستوطنات ومواقع العدو تختصر هزيمه العدو وثبات المقاومة”

أضاف: ان “إسرائيل” في مأزق استراتيجي وتستجدي الوساطات لعودة مستوطنيها الى منازلهم وحماية سفنها في البحر الأحمر”. واشار الى ان “الوفود والضغوط الأميركية والأوروبية تهدف إلى الاستفراد بغزة وتحقيق مكاسب للعدو على حساب سيادة لبنان وانجازات المقاومة”.

وختم قاووق قائلاً: “الان رسائل التهديد والوعيد مزقتها صواريخ المقاومة وجعلتها هباءً منثورا، والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   