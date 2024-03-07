قاووق: العدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب

A + A -

أشار عضو المجلس المركزي في” حزب الله” الشيخ نبيل قاووق الى أن “ذروة النفاق الاميركي تتمثل بطائرة مساعدات واحدة لـ “غزة” يقابلها 100 طائرة صواريخ فتاكة لتدميرها”.

وقال قاووق خلال احياء اسبوع شهداء بلده كفرا: “ان استمرار العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني عنوان للخزي والعار للعروبة المزيفة التي تشجع العدو على إطالة أمد العدوان”، مؤكداً ان “استمرار المقاومة في لبنان طيلة 150 يوماً باستهداف جنود ومستوطنات ومواقع العدو تختصر هزيمه العدو وثبات المقاومة”

أضاف: ان “إسرائيل” في مأزق استراتيجي وتستجدي الوساطات لعودة مستوطنيها الى منازلهم وحماية سفنها في البحر الأحمر”. واشار الى ان “الوفود والضغوط الأميركية والأوروبية تهدف إلى الاستفراد بغزة وتحقيق مكاسب للعدو على حساب سيادة لبنان وانجازات المقاومة”.

وختم قاووق قائلاً: “الان رسائل التهديد والوعيد مزقتها صواريخ المقاومة وجعلتها هباءً منثورا، والعدو يخشى الحرب مع لبنان ويحسب لها ألف حساب”.