الرئيس عون يستقبل وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة: الأوضاع في الجنوب وقضايا وطنية على طاولة البحث!

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استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة ضم رئيس الكتلة النائب محمد رعد والنائب علي عمار والنائب حسن فضل الله، وتمحور اللقاء حول الأوضاع التي يشهدها الجنوب بالإضافة الى قضايا وطنية اخرى، وبعد اللقاء أدلى النائب رعد بتصريح.

وقال النائب محمد رعد بعد اللقاء: إن خط التواصل مع الرئيس عون دائم لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبداً وهو خط يبعث على الطمأنينة لدى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، نظراً للتاريخ التعايشي الشراكة الحقيقية التي نعيشها في مقاربة المسائل والقضايا الوطنية.

وأضاف: كانت الزيارة فرصة لإطلاع الرئيس على الأوضاع الميدانية والموضوعية الدقيقة بعيداً عما يتم التراشق به هنا وهناك وأدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم إبادة جماعية في غزة والغريب، أن أصواتاً دولية صمتت بالكامل ولم ترق إلى تحمل المسؤولية الإنسانية في مقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة.

وتابع رعد: "في وضعنا اللبناني نحن بحاجة لأن نبدي نوايانا الحسنة ونصر على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد وصولاً إلى حل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها".