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حتّى هذا التاريخ.. طقسٌ ممطر يسيّطر على لبنان!

7
MARCH
2024
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل امطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد مساء في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في "النشرة، التالي:

الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم السبت حيث يتحول تدريجيا إلى طقس مستقر.


الطقس المتوقّع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ويتخلله انفراجات، وتكون مترافقة برياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر ويتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تهطل امطار خفيفة متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد مساء في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

السبت: غائم صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية وتشتد احيانا في المناطق الشمالية، ثم تنحسر تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر و يتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل علي الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

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