"لم أسالهم ولو مرة ما هو دينهم"… كلمة مؤثرة لحرفوش خلال اطلاق "كونشرتو من أجل السلام"

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عزف المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي الشهير عمر حرفوش ولأول مرة، مقطوعته الجديدة "كونشرتو من أجل السلام"، مع اوركسترا بيزييه للبحر المتوسط ضمت ٤٣ موسيقياً وقائد الاوركسترا "ماتيو بونين"، ورافقته على الكمان زوجة رئيس وزراء فرنسا السابق العالمية "آن غرافوا"، في صالة المسرح الاوبرالي بمدينة بيززيه ممتلئة بالحضور الذي صفق له اكثر من عشر دقائق بعد أدائه المرهف والمحترف.

وحضر الحفلة عدد كبير من الشخصيات الفرنسية من حاكم المنطقة الى رئيس بلديتها.

وقبل بداية عزفه، ألقى حرفوش كلمة مؤثرة، استذكر فيها طفولته في طرابلس وعرّف الحضور على صديق طفولته المايسترو هتاف خوري الذي قام بتوزيع اوركسترالي لهذا العمل.

وألقى حرفوش كلمة قبل عزفه قال فيها: "لماذا كونشرتو من أجل السلام؟ ولدت في لبنان في مدينة طرابلس، طوال طفولتي ومراهقتي، لم أر سوى الحرب الأهلية التي عصفت ببلدي الأصلي. لقد نجوت بفضل البيانو. كان ملجأي وأنقذ حياتي. لذلك كان من الطبيعي أن أؤلف من أجل السلام وأن أروي قصة أن السلام وحده هو الذي يمكن أن ينقذ أطفالنا وأحفادنا ولا شيء غير ذلك. أمامكم أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين، ولم أسألهم ولو مرة من أين أتوا أو ما هو دينهم أو انتماءاتهم السياسية. كل ما كان يهمنا خلال أيام التدريب هو العزف في تناغم، العزف بشفافية، العزف بصدق ومن وجداننا، لأن كل ما يهم هو العمل بعدل وإعطاء الأمل للآخرين. لذا فإن الموسيقى وحدها يمكنها أن تنقل السلام، والموسيقى وحدها يمكنها تغيير التاريخ."