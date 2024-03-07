تجمع العسكريين المتقاعدين: خارطة طريق لمواجهة المشاريع المشبوهة للحكومة

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عقد تجمع العسكريين المتقاعدين اجتماعا أمس، تم خلاله تقييم المرحلة السابقة. وأوضح المجتمعون في بيان، أنهم توقفوا "ملياً عند نوايا الحكومة التي تعتبر المتقاعدين، وبخاصة العسكريين منهم عبئاً يجب إيجاد حل له." وأعلنوا انه "تم الاتفاق على تكليف خلية الأزمة إبقاء جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات واقتراح التحركات الميدانية التي ستنفذ بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده التجمع في القريب العاجل".

كما وضع المجتمعون بحسب البيان، "خارطة طريق لعملهم في المرحلة المقبلة لمواجهة المشاريع المشبوهة للحكومة بحيث يضمن تحصيل كل حقوقهم".

وشكر التجمع "جميع العسكريين المتقاعدين المناضلين على اختلاف رتبهم"، طالباً "البقاء على استعداد لتنفيذ التحركات الميدانية حتى تحقيق المطالب"، معتبراً أن "وحدة الصف محور استراتيجية المواجهة."