الحزب أخذ علماً بمشروع هوكشتاين..!

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اشارت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، إلى انّ “حزب الله” اخذ علماً، بصورة غير رسمية بمشروع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، ولم يبدر عنه اي موقف لا سلباً ولا ايجاباً حيالها، انسجاماً مع موقفه الذي سبق واعلنه لناحية عدم الاستعداد للبحث في اي آلية حل او تسوية او ترتيبات في منطقة عمل القرار 1701 قبل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر قريبة من “حزب الله” رداً على سؤال لـ”الجمهورية” قولها: “طالما انّ العدوان مستمر على غزة، فلا بحث في تسويات”.

ورداً على سؤال آخر، قالت المصادر عينها: “الاسرائيلي يريد أن يحقّق في السياسة ما لا يستطيع أن يحقّقه حتى في الحرب. وإن كان الاسرائيلي يعتقد انّه يستطيع أن يحصل على جوائز ترضية او جوائز مجانية او اي مكتسبات مهما كان شكلها، فهو واهم”.