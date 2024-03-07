دراسة بنكية: تكلفة النزوح السوري في لبنان نحو مليار و500 مليون دولار

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الوطن السورية: أعلن نائب البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أمس، أن تكلفة النزوح السوري إلى لبنان بلغت نحو مليار و500 مليون دولار، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه وحده استيعابها.

وذكر بلحاج بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن اللقاء كان فرصة للتداول في المواضيع التي تعاني منها المنطقة، ولاسيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

وقال بلحاج: «تحدثنا عن دراسة قام بها البنك الدولي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لوقع تدفق اللاجئين السوريين على لبنان، وكانت عندنا دراسة عن تدفق اللاجئين على الموضوع نفسه قبل عشر سنوات، وهي قدمت آنذاك لمجلس الأمن، وكان هناك التفاف حول لبنان ورغبة في إعانة لبنان ودعمه، وقمنا بعد عشر سنوات بدراسة أخرى وتم فيها تقييم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لواقع هذا التدفق» مشيراً إلى أنها ستعرض على المانحين وعلى عامة اللبنانيين لمعرفة ما الضغط على مستوى الميزانية والانكماش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وعن تكلفة اللجوء السوري في لبنان في التقرير قال بلحاج: «التكلفة هي نحو مليار وخمسمئة مليون دولار ويجب على كل الفاعلين أو المانحين أن يأخذوا منها قسطاً كبيراً، لأن لبنان لا يمكنه أن يستوعب وحده هذه التكلفة».