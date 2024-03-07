المقاومة في لبنان ماضية بتنفيذ العمليات النوعية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «تصعيد الاحتلال العشوائي لا سيما ضد أهداف مدنية يعكس حجم المأزق والإرباك الذي يواجهه على صعيد جبهته الداخلية لا سيما في مستوطنات الشمال، وإن على المستويين العسكري والسياسي، ولذلك يغطي فشله في الميداني في دفع حزب الله لوقف جبهة الإسناد لغزة وكذلك على عجز الاحتلال على توسيع العدوان على لبنان خشية ردة فعل المقاومة ومعادلة الردع القائمة».

ولفتت الى أن «التصعيد الإسرائيلي يهدف الى تزويد الوسيط الأميركي بورقة ضغط تفاوضية خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في محاولة لفصل المسارات والجبهات بين الجنوب وغزة».

وشدّدت المصادر على أن «المقاومة في لبنان لن توقف العمليات ضد قوات الاحتلال بل ماضية بتنفيذ العمليات النوعية التي تلحق الخسائر في صفوف جيش العدو ومستوطنيه رداً على الاعتداءات على الجنوب، واي ضغوط وإغراءات أميركية ودولية لن تثني المقاومة في القيام بواجباتها في إسناد غزة والدفاع عن لبنان مهما غلت التضحيات وحتى لو اندلعت الحرب الكبرى».