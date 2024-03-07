عناوين الصحف ليوم الخميس 7 آذار 2024

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الأخبار: مفاوضات القاهرة: لا بوادر انفراج

أوروبا تعمّم التهويل الإسرائيلي: 15 آذار آخر مهلة للمسعى الدبلوماسي



أزمة النازحين من الجنوب: لا حضور للدولة... والـ NGOs لا تعترف بالحرب!



اللواء: لبنان ينتظر ما سمعه هوكشتاين في إسرائيل حول التهدئة

مواجهة بالبيانات بين مجلس المطارنة والمجلس الشيعي.. ووفد حزب الله إلى الرابية



النهار: لبنان إلى "السادس" أسير ربط الساحات والأزمات



الجمهورية: الحل الجنوبي: إنضاجه لم يكتمل

المطارنة الموارنة: "أبعدوا الحرب عنا"



نداء الوطن: مبادرة "الإعتدال" في مرمى برّي: "الخُماسية" تتبنّاها و"الحزب" يتشدّد



البناء: البحر الأحمر يشتعل مع صواريخ أنصار الله… وفقدان بحارة… وقصف أميركي / حماس: لا تعامل مع أي مبادرة لا تتضمن وقف الحرب والانسحاب وفك الحصار / ارتباك أميركي إسرائيلي أمام استعصاء التفاوض واقتراب رمضان ولا خطة! /





l'orient le jour: L’écart se creuse au sein du cabinet de guerre israélien

La visite de Benny Gantz à Washington a été l'occasion de dévoiler au grand jour les divisions qui l'opposent à Benjamin Netanyahu.