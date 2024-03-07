"الإعتدال" نحو خيار رئاسي غير ما يريد «الحزب»...

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نداء الوطن: لم تتلاشَ المبادرة الرئاسية لتكتل «الاعتدال» النيابية. وبدا التكتل غداة إعلان «حزب الله» تمسّكه بخياره الرئاسي، أنه يمضي قدماً في مسعاه التشاوري للتوصل الى خيار رئاسي غير ما يريد «الحزب» فرضه.

وبعد زيارة وفد التكتل أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلن النائب وليد البعريني أنّ التكتل سيلتقي بعد غد السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري «لنتشاور معه في النتائج التي توصّلنا اليها»، وقال: «ما نقوم به هو لوضع النقاط على الحروف».

وبحسب معلومات لـ»نداء الوطن»، أنّ أوساط التكتل ترى أنّ إعلان نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم التمسك بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، هو من باب «رفع السقوف لتحسين الشروط».

وكشفت عن أنّ «اللجنة الخماسية» في صدد إصدار بيان تتبنى فيه مبادرة «الاعتدال».