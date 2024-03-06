قوى الأمن اعلنت عن افتتاح دورة لتطويع 800 عنصر بصفة دركي متمرن

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "أولا: تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن دعوتها الذين سبق وتقدموا بطلبات للتطوع في قوى الأمن الداخلي، من الذكور والإناث، بصفة رقيب متمرن أو دركي متمرن في العامين 2018 و2019، واجتازوا الاختبارات الصحية والخطية، وخضعوا لاختبار الرياضة البدنية، ولا يزالون يرغبون بالتطوع في قوى الأمن، أن يتقدموا بطلبات يُعلنون فيها قبولهم التطوع بصفة دركي متمرن، وفقًا للأنموذج الموجود على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوى الأمن: www.isf.gov.lb



ثانيا: يجب أن تتوافر في مقدم الطلب، الشروط التالية:

- ألا يكون قد تجاوز /30/ عامًا للحائزين على إجازة جامعية أو ما يُعادلها رسميًا حتى 31/12/2024

- ألا يكون قد تجاوز حتى التاريخ المذكور /27/ عامًا لباقي المرشحين الراغبين بالتطوع

- أن يكون عازبا، أو مطلقا من دون أولاد، أو أرملا من دون أولاد.



ثالثًا: تُقدم الطلبات شخصيًا من قبل المرشحين وفقًا للأنموذج في جميع فصائل أو مخافر وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت اعتبارًا من تاريخ 08/03/2024 وحتى 28/03/2024 ضمنا".