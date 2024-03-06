"بضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة"... هذا ما أكدته لجنة الاقتصاد!

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ناقشت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي، حيص أكد النائب فريد البستاني وجود عدد كبير من سائقي الشاحنات من دون عمل، والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عددا من الاشغال. ولذلك يجب ان يكون هناك معاملة بالمثل اي بالنسبة للترانزيت، فكيف تحمل الشاحنات 150 طنا على طرقاتنا؟. ويجب ان تحمل 30 طنا وليس لديها تأمين. يجب وضع حدّ لهذه المشكلة. فالشاحنات الآتية من الدول يجب ألا تتعدى ال 30 طنا، كما يجب ان يكون هناك رخصة قيادة للسائق، كما ان بعضها تدخل من دون رقابة، لذلك يجب ان تكون المعاملة بالمثل، ويجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانيا".



أما في ما يتعلق بالامن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز أسف تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلسات لجنة الاقتصاد. وطالب بوقف توزيع شحنة اقمح المتعفن، لافتا الى "ان البضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة".