قوى الامن: تجنبوا هذه الطرقات...!

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغ أعلنت فيه أنه "عطفا على كتاب محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة حلول شهر رمضان، ستقيم إحدى الشركات قرية رمضانية في وسط بيروت اعتبارا من الساعة 17،00 ولغاية الساعة 19،00 من تاريخ اليوم 06/03/2024، حيث سيتخلل النشاط مرور مجموعة من المشاة، وعروضا للأطفال، ومواكب مزينة".

وأضاف البلاغ "سينطلق المشاركون من تقاطع شارعي عدنان الحكيم ورزوق الله/ وداد قرطاس، مرورا بجادة الإفرنسيين- شارع طرابلس/ أسواق بيروت، فشارع المطران، وصولا إلى شارع عزمي بك. وسيتم إقفال جميع المسالك المؤدية إلى الطريق التي سيسلكها المشاركون، وذلك لحين الانتهاء".

وختم "لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظا على سلامة المشاركين وتسهيلا لحركة المرور".