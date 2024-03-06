"عسى أن يتوقف الإعتداء على وطننا"... عقل يكشف: هذا ما يعمل عليه كل الأطراف اللبنانية

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "اكس":

عملياً، كل الأطراف تحاول الوصول الى تهدئة فوقف إطلاق نار فهدنة طويلة الأمد. وهذا ما يعمل عليه كل الأطراف اللبنانية دون استثناء. الحرب الإسرائيلية ضربت غزة بالحديد والنار وصولاً الى المجاعة. وسط سكوت دولي. وفي جنوب لبنان شهداء، رحمهم الله، خراب وخسائر... في بلدٍ مدمر اقتصادياً بفعل مافيا الفساد الحاكمة ونزوح سوري أكل الأخضر واليابس. عسى أن يتوقف الإعتداء على وطننا، وعسى أن يحل السلام العادل. واجب كل لبناني آدمي أن يضع نصب عينيه أولوية إعادة بناء الدولة، الضمانة الوحيدة لتأمين مستقبلٍ أفضل في بلدٍ تضربه العواصف الخارجية من كل صوب. مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً