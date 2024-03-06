طرابلسي لـِ الحلبي: هل يجوز التشهير بمن لم يلتزم ببروتوكول غير مُلزِم؟

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توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي لِوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, في منشور على حسابه عبر منصة "اكس" كاتبًا: "معالي الوزير، انقضت مهلة جمع "التبرعات" لصندوق التعويضات".

وأضاف، "واضح بتصريحكم أن عدد كبير من المدارس تخلّف. هددتُم بالتشهير".

وتابع طرابلسي، "هل يجوز التشهير بمن لم يلتزم ببروتوكول غير مُلزِم؟ الحل بالقانون".

واستكمل، "أفيدونا: كم حصّل الصندوق؟ ما عدد المستفيدين؟ الى متى يستطيع الصندوق تغطية العجز؟".

وأضاف: "المعلومات تقول ان أقل من نصف المدارس دفعت ما عليها لصندوق تعويضات الاساتذة المتقاعدين من المدارس الخاصة. كيف سيستمر الصندوق بالدفع؟"