نداء الوطن: ما يقبل به حزب الله هو إنتخاب رئيس يشبه العماد لحود فقط

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في الملف الرئاسي، علمت «نداء الوطن» أنّ ما سمعه الوسطاء على خط هذا الملف هو «أنّ «حزب الله « يتشدّد رئاسياً، وهو يرفض تكرار تجربة الرئيس ميشال سليمان. وما يقبل به فقط هو انتخاب رئيس «تيار المردة « سليمان فرنجية، أو انتخاب رئيس يشبه الرئيس السابق العماد اميل لحود الذي كان ينعته «الحزب» ولا يزال بـ»الرئيس المقاوم».

وبالتالي لا مجال لتجريب رئيس وسطي أو من يخضع للضغوط الغربية».

وتخلص هذه المعلومات الى القول إنّ «مبادرة جبهة «الاعتدال» النيابية قد نسفت عملياً، وتولى «الحزب» دفنها».