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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 آذار 2024

6
MARCH
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تنقل مصادر إعلامية أميركية عن عضو مجلس الحرب بيني غانتس أنه فوجئ بأن الموقف الأميركي لا يزال يفضل حكومة برئاسة نتنياهو يخرج منها اليمين ممثلاً بوزيري الأمن الداخلي والمالية وينضم إليها فريق المعارضة بزعامة يائير لبيد على الدعوات للانتخابات المبكرة التي تدعو إليها قوى المعارضة بتشكيلاتها المختلفة، وأن ما يريده الأميركيون هو إدارة باردة للحرب طالما يصعب التوصل الى اتفاق لإنهائها لا تدفع فيه «إسرائيل» كلفة عالية. وهذا يستدعي التفكير بصيغ تضمن تبادل الأسرى أو أغلبيتهم، ولو بكلفة عالية.


خفايا

تؤكد مصادر سياسية لبنانية أن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين تحدّث بلغة الواثق عن التوصل الى اتفاق للتهدئة في غزة في شهر رمضان حتى لو يتم التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى قبل ذلك، ولو بصيغة هدنة إنسانية، معتبراً أن الأولوية تبقى لوقف نار خلال شهر رمضان يترافق مع إدخال مساعدات إنسانية يمكن أن تفتح الباب لإنجاح التفاوض حول التبادل إذا تعذر الجمع بين الأمرين. وتضيف المصادر أنه سمع من المسؤولين اللبنانيين استعداداً للبحث بمقترحاته حول الترتيبات الخاصة بالتهدئة في جنوب لبنان عند حدوث ذلك.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

يواجه المكلفون صعوبات وتعقيدات لدى تخليص تكاليف الضريبة والقيمة المضافة ومعاملات أخرى في دوائر المالية بالعاصمة تحديداً!


غمز

عاد النشاط إلى قطاعات تيار سياسي، تمهيداً لمرحلة جديدة قيد التحضير لإستئناف العمل في كل القطاعات.


همس
تمكَّن «لوبي لبناني» في الولايات المتحدة من إقناع نافذين في الادارة بالانفتاح على الفريق المسيحي، وهذا ما عبَّرت عنه زيارة هوكشتاين، لأغراض انتخابية.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لوحط أنّه خلال مؤتمر «الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة»، وبعد عرض صور العلماء المؤيدين للمقاومة، لم تعرض صورة العلامة الراحل محمد حسين فضل الله ما دفع ممثل السيد علي فضل الله إلى الاعتراض علناً على الأمر والانسحاب من المؤتمر.

 

يقال إنّ نواب كتلة بارزة أصرّوا قبيل لقائهم تكتلاً وسطياً على مشاركة أحد نواب التكتل في الاجتماع، علماً أنّ الأخير لم يشارك في جولة التكتل على بقية القوى السياسية.

 

تعمد مستشفيات حكومية وخاصة إلى التهرب من قبض زيادات الهيئات الضامنة أو الاعتراف بها، ويلجأ بعضها الآخر إلى رفع تعرفة العمليات لكي يحافظ على سقف «الفريش» الذي يحصّله من المريض، ويحقق الربح الإضافي من الصناديق الضامنة.

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