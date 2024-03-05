وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".

وفي آخر تطورات التصعيد، قال حزب الله إنه استهدف دبابة ‏ميركافا في منطقة نطوعا بصاروخ موجه.

وأضاف في بيان: ‏"أصبناها إصابة مباشرة وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح".

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط قذائف صاروخية في محيط كريات شمونة وأضرار في الممتلكات ولا أنباء عن وقوع إصابات".

وأكد المبعوث الأميركي، أموس هوكستين، الإثنين، في بيروت إن "الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد" لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل" بعد نحو خمسة أشهر من قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجانبين.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية"، مضيفاً بأن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافياً".

وأضاف أنه في حالة نشوب "حرب محدودة" عبر الحدود الجنوبية للبنان فإنها لن تكون "قابلة للاحتواء".