"حزب الله" شيع والدفاع المدني في "الهيئة الصحية" الشهيد المسعف حسين محمد ابراهيم في العديسة

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شيع "حزب الله" والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجمهور المقاومة في بلدة العديسه الحدودية، الشهيد على طريق القدس المسعف حسين محمد إبراهيم "أبو علي"، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد، شارك فيها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في الحزب عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من الاهالي.



وجابت مسيرة التشييع شوارع البلدة تتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.



وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد على وقع عزف موسيقى "كشافة الإمام المهدي"، حيث تولت ثلة من عناصر الدفاع المدني حمل النعش الذي لفَّ بعلم" حزب الله"، لتؤدي بعد ذلك فرقة عسكرية من المقاومة وعناصر من الدفاع المدني العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، قبل أن تنطلق مسيرة التشييع تجاه روضة الشهداء، ليوارى بعدها في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.