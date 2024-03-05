دولة اوروبية تدعم برنامج التغذية المدرسية في لبنان

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أعلنت السفارة الإيطاليّة في بيروت أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تلقى مساهمة سخية قدرها 1.5 مليون يورو من التعاون الإيطالي لدعم برنامج التغذية المدرسية في لبنان الذي يوفر وجبات مغذية ووجبات خفيفة لأكثر من 100 ألف تلميذ في 185 مدرسة حكومية في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت في بيان: "تم إطلاق البرنامج، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، في عام 2016 لتعزيز صحة الطلاب وتعليمهم ووصولهم إلى التعليم، وقد وصل البرنامج في البداية إلى 10,000 تلميذ في 22 مدرسة حكومية وتوسع منذ ذلك الحين.

وإلى جانب التوسع في نطاقه، قام البرنامج أيضًا بتعزيز الروابط المحلية مع الشركات المحلية والروابط مع البرامج الأخرى. يتم الآن إنتاج وشراء جميع المكونات الغذائية للوجبات المدرسية والوجبات الخفيفة تقريبًا محليًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي وأصحاب المتاجر والمزارعين".

وختم البيان: "وفي تطور مهم، دعم برنامج الأغذية العالمي أيضًا جهود وزارة التربية والتعليم العالي للانضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية في آب 2023، ويعمل هذا التحالف كمنتدى لدفع المبادرات إلى تعزيز برامج الوجبات المدرسية الوطنية بحلول عام 2030".