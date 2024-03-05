living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دولة اوروبية تدعم برنامج التغذية المدرسية في لبنان

5
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت السفارة الإيطاليّة في بيروت أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تلقى مساهمة سخية قدرها 1.5 مليون يورو من التعاون الإيطالي لدعم برنامج التغذية المدرسية في لبنان الذي يوفر وجبات مغذية ووجبات خفيفة لأكثر من 100 ألف تلميذ في 185 مدرسة حكومية في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت في بيان: "تم إطلاق البرنامج، بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، في عام 2016 لتعزيز صحة الطلاب وتعليمهم ووصولهم إلى التعليم، وقد وصل البرنامج في البداية إلى 10,000 تلميذ في 22 مدرسة حكومية وتوسع منذ ذلك الحين.

وإلى جانب التوسع في نطاقه، قام البرنامج أيضًا بتعزيز الروابط المحلية مع الشركات المحلية والروابط مع البرامج الأخرى. يتم الآن إنتاج وشراء جميع المكونات الغذائية للوجبات المدرسية والوجبات الخفيفة تقريبًا محليًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي وأصحاب المتاجر والمزارعين".
 

وختم البيان: "وفي تطور مهم، دعم برنامج الأغذية العالمي أيضًا جهود وزارة التربية والتعليم العالي للانضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية في آب 2023، ويعمل هذا التحالف كمنتدى لدفع المبادرات إلى تعزيز برامج الوجبات المدرسية الوطنية بحلول عام 2030".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   