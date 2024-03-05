ينشط بسرقة المرايا الخارجية للسيارات ... هل وقعتم ضحيته؟

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أوقفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي منفذَي عمليات سرقة على متن دراجة آلية، طالت المرايا الخارجية للسيارات في عدة مناطق من محافظة بيروت، وذلك في محلة الرملة البيضاء وهما:



ح. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)

ن. ط. (مواليد عام 2000، لبناني) /زوجته/.



وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على كمية من مادة الباز كوكايين مقسمة داخل علب بلاستيكية، /4/ مرايا عائدة لسيارات مختلفة، وقبضة حديدية (بونية)، أدوات صيانة.



كما تبيّن ان الأول مطلوب بعدد من الملاحقات القضائية بجرائم مخدرات سرقة واشتباه بسرقة، وباستماعهما، اعترفا بتعاطي المخدّرات.



وبالتوسع بالتحقيق معهما من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف (ح. ر.) بإقدامه على عدة عمليات سرقة طالت مرايا سيارات في مختلف المناطق ضمن محافظة بيروت.



واودعا مع الدراجة والمضبوطات الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.