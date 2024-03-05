"أنت أخبر الناس باستنسابية القانون"... فرنجية لوزير الداخلية: سلامة فهمك معالي الوزير!

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجيه، البيان الاتي:



"بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، نتوجه إلى معاليه بالقول:سلامة فهمك معالي الوزير!

هل إنصاف كل بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنية أم أن توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟.

إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات.



وفي الأحوال كلها، لا يكفي التذرع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابية القانون".