"مشكلة الولادات غير المسجلة لدى النازحين"... هذا ما كشفه اللواء البيسري!

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اشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، اليوم الثلاثاء، الى ان "خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية الى بلدهم".



ولفت البيسري خلال حفل إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم, الى ان "مشكلة الولادات غير المسلجة تعتبر من اخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك الى غياب ثقافة القانون لدى بدى البعض"، مشيرا الى ان "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسجيل وحفظ قاعدة البيانات بهدف عدم السماح بوجود مكتومي القيد".



واعلن بأن "قافلة من النازحين السوريين ستنطق قريبا الى سوريا"،مؤكدا استمرار المديرية العامة للأمن العام بتقديم التسهيلات في سبيل عودة النازحين.







وشدد البيسري على "اننا نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية"، مؤكدا انه "لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كافة المعابر الحدودية".