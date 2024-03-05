ابي نصر رحب باقرار حميه مشروع قانون إنشاء مديرية إقليمية في كسروان: يلبي حاجات أبناء المنطقة التي تعاني إجحافًا وإهمالاً

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صدر عن النائب السابق نعمة الله أبي نصر البيان التالي:



تبلّغنا بكثير من الرضى مبادرة وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حميّه إلى إصدار مشروع قانون إنشاء مديريات إقليمية في محافظات كسروان - جبيل/ وعكار /وبعلبك - الهرمل/ والنبطية تصحيحاً لمشروع قانون سابق كان استثنى فيه محافظة كسروان -جبيل.



إن تصحيح هذا الخطأ من شأنه أن يلبي حاجات أبنائنا في منطقة كسروان وجبيل التي عانت وتعاني إجحافًا وإهمالاً من الدولة. وهو يأتي في إطار إكمال مسيرة إنشاء محافظة كسروان -جبيل وهو القانون الذي سبق أن كافحنا سنوات كي يبصر النور، قانون رقم 50/2017.

لقد أثبت الوزير حميه قولاً وفعلاً أنّه حريص على حقوق اللبنانيين ومؤمن بالعدالة والمساواة بين المواطنين.

ونحن نثّمن سرعته في تلبية مطلبنا في تصحيح هذا المشروع.

وفي السياق ندعو جميع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال كي يحذوا حذو الوزير حميّه فينصفون بذلك محافظة كسروان -جبيل ويحفظون حقوق أبنائها.

مكتب النائب السابق نعمة الله أبي نصر