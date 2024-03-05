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رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة.. كيف هو الوضع جنوباً صباح اليوم؟

5
MARCH
2024
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أطلق العدو فجرا، من مواقعه المحاذية لبلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل اللبونة.

وطيلة الليل، أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على بلدتي السلطانية وصديقين، ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات الطفيفة في صفوف الاهالي القاطنين بالقرب من الاماكن المستهدفة، نقلوا الى المستشفيات للمعالجة، بالإضافة الى الأضرار الجسيمة بالسيارات والممتلكات.

واستهدفت مدفعية العدو بلدات طيرحرفا، شيحين، الضهيرة وعيتا الشعب لأكثر من نصف ساعة .

واللافت ان العدو يستهدف خزانات المياه على سطوح المنازل، وآخرها أمس في بلدتي رامية ورميش، بالإضافة الى قصف عدد من ألواح الطاقة الشمسية التي تمد الابار الارتوازية بالتيار الكهربائي في القرى، كما حصل في بلدة طيرحرفا.

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