تمشيط البادية من الدواعش

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الوطن السورية: في البادية الشرقية، كثفت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة عمليات تمشيطها قطاعات البادية من خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعد ما دفعت بتعزيزات من عديدها وعتادها خلال الأيام القليلة الماضية.

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن الوحدات العسكرية عملت أمس على تمشيط بادية المسرب بريف دير الزور الغربي، وواصلت عملياتها البرية المكثفة ببادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وأوضح المصدر أن وحدات عسكرية أخرى اشتبكت مع دواعش في بادية «معدان» بريف الرقة الجنوبي الشرقي، التي كثرت فيها مؤخراً هجمات الدواعش المباغتة على رعاة الأغنام وقتلهم وحرق خيامهم وسرقة قطعانهم.

وذكر أن الاشتباكات استمرت نحن ثلاث ساعات، وقتلت الوحدات العسكرية خلالها العديد من الدواعش ولاحقت الناجين بعمق البادية، مشيراً إلى أنه تمت استعادة قسم كبير من الأغنام وتأمين المنطقة وإخلاؤها من قطعان الأغنام وإعادتها إلى القرى.