عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 آذار 2024

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الأخبار: مفاوضات القاهرة: عقدة الضمانات

عرض فكرته حول "ترتيبات أمنية وعسكرية سياسية وإقتصادية"

هوكشتين مكررًا: أولوياتنا وقف جبهة لبنان

قاض يسمح بإدخال قمح عفن ومسوّس إلى الأسواق!

نداء الوطن: بري متخوّف و"الحزب" عبره للموفد الأميركي: "منحكي بعد غزة"

هوكشتاين يُحذّر من "تدحرج الحرب" والمعارضة ترفض "مَسخ" الـ1701



اللواء: مهمَّة «الفصل المستحيل» في ساعات هوكشتاين: دور لبري وانفتاح على حزب الله

«الوفاء» ترجئ الجواب على «مبادرة الإعتدال» والإحتلال يقصف بنت جبيل والمقاومة تضرب «مارغليوت»



البناء: مزيد من التفكك بتداعيات زيارة غانتس لواشنطن… والإعلام الحربي يتداعى/ اليمن يستهدف سفينتين أميركية وإسرائيلية… وقلق على مصير كابلات الإنترنت/ هوكشتاين يؤكد وحدة الساحات… والمقاومة ترفع وتيرة عملياتها كماً ونوعاً



النهار: هوكشتاين يوسع دائرة "مفاوضيه" في لبنان: ليس من حرب محدودة... ونحن لحلّ ديبلوماسي

الجمهورية: واشنطن لحل يضمن أمن الجميع

الدبلوماسية تجنب لبنان الحرب



l'orient le jour: Frontière sud : Hochstein hausse le ton et mobilise l’opposition