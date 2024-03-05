عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 آذار 2024

الأخبار: مفاوضات القاهرة: عقدة الضمانات
عرض فكرته حول "ترتيبات أمنية وعسكرية سياسية وإقتصادية"
هوكشتين مكررًا: أولوياتنا وقف جبهة لبنان
قاض يسمح بإدخال قمح عفن ومسوّس إلى الأسواق!
نداء الوطن: بري متخوّف و"الحزب" عبره للموفد الأميركي: "منحكي بعد غزة"
هوكشتاين يُحذّر من "تدحرج الحرب" والمعارضة ترفض "مَسخ" الـ1701
اللواء: مهمَّة «الفصل المستحيل» في ساعات هوكشتاين: دور لبري وانفتاح على حزب الله
«الوفاء» ترجئ الجواب على «مبادرة الإعتدال» والإحتلال يقصف بنت جبيل والمقاومة تضرب «مارغليوت»
البناء: مزيد من التفكك بتداعيات زيارة غانتس لواشنطن… والإعلام الحربي يتداعى/ اليمن يستهدف سفينتين أميركية وإسرائيلية… وقلق على مصير كابلات الإنترنت/ هوكشتاين يؤكد وحدة الساحات… والمقاومة ترفع وتيرة عملياتها كماً ونوعاً
النهار: هوكشتاين يوسع دائرة "مفاوضيه" في لبنان: ليس من حرب محدودة... ونحن لحلّ ديبلوماسي
الجمهورية: واشنطن لحل يضمن أمن الجميع
الدبلوماسية تجنب لبنان الحرب
l'orient le jour: Frontière sud : Hochstein hausse le ton et mobilise l’opposition