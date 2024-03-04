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درغام: لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات درست "تطويع خفراء متمرنين جدد لتسيير العمل"...

4
MARCH
2024
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كتب النائب اسعد درغام عبر حسابه على منصة "اكس":

تم اليوم خلال لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات دراسة إقتراح القانون الذي تقدمت به، والرامي الى السماح لادارة الجمارك بتطويع خفراء متمرنين جدد لتسيير العمل. وقدمت شرحا حول الاقتراح الذي يتطابق مع كلام المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، سيما وأن الادارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات.واكد ان هناك 1600 عنصر حالي غير كافي والملاك هو 2365.وبنتيجة النقاش تم الاتفاق على إنتظار القرار الذي سيتخذه المجلس الاعلى لنقرر على ضوئه، إضافة الى تزويدنا بالاعتمادات المطلوبة بحال تم الأخذ بالاقتراح.

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