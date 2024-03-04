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فياض اجتمع مع هوكشتاين ومواضيع الطاقة مدار البحث

4
MARCH
2024
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اجتمع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بالمبعوث الاميركي اموس هوكشتاين في صالون مطار بيروت الدولي بناء على موعد حددته السفارة مسبقا تلبية لطلب المستشار الاميركي الاول وكون الوزير فياض يغادر الى باريس في زيارة عمل .

حضر اللقاء السفيرة الاميركية ليزا جونسون وطاقم عمل هوكشتاين وكانت جولة أُفق استمرت حوالي ٤٥ دقيقة تناول فيها الطرفان آخر المستجدات على الساحة المحلية.

وتم التباحث في مواضيع تتعلق بإمكانية استجرار الغاز من مصر والكهرياء من الاردن عبر سوريا والدور المساعد الذي من الممكن أن يلعبه المبعوث الاميركي في هذا الاطار.

ولفت هوكشتاين الى ضرورة استتباب الأمن ووقف الحرب وما يمكن ان ينتج عن ذلك من استقرار على كافة الاصعدة وانعكاس ايجابي في مواضيع عدة كزيادة التغذية الكهربائية والالتزام الاكبر بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان.

وأكّد الوزير فياض على ضرورة ايجاد حل يحفظ سيادة لبنان والاستقرار في المنطقة.

وتمنى الوزير فياض لهوكشتاين التوفيق في زيارته وجولته المكوكية على باقي المسؤولين في لبنان اليوم .
هذا وغادر الوزير فياض بعد اللقاء في زيارة عمل الى باريس للمشاركة في مؤتمر حول الغاز والنفط تنظمه المؤسسة الشرق أوسطية للطاقة والمناخ OMec تحت عنوان : The Role oF Gas in the Mediterranean Energy Transition .

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