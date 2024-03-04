جرادة يتقدم باقتراح قانون لاعفاء الجنوبيين من الضرائب

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تقدم النائب الياس جرادة بإقتراح قانون يرمي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية ومن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.



وقال عبر تويتر:" لأنّ الدولة راعية جميع أبنائها، ولأنّ ماليّة الدولة لا تُنفق على دعم الجنوبيّين وصمودهم في مواجهة همجيّة العدوان الإسرائيليّ اليوميّ، ولأنّها أعجز من أن تقوم بالتعويض عليهم وتحمّل كلفة خسائرهم، فإنّ أقلّ ما عليها القيام به أن تعفيهم ممّا يترتّب عليهم من أعباء الرسوم والضرائب لصالح الخزينة العامّة. تقدّمنا اليوم باقتراح قانون يعفي المكلّفين في محافظتي الجنوب والنبطية من تلك الأعباء".