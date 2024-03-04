مقارنة مع السنة الفائتة... انخفاض في ارقام المسافرين؟

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على الرغم من الارتفاع الطفيف بعدد المسافرين عبر المطار خلال شهر شباط الفائت ولا سيما الارتفاع البسيط الذي سجل بعدد الوافدين الى لبنان مقارنة بالشهر الثاني من العام السابق 2023 الا ان التراجع لوحظ في عدد المغادرين وبعدد الرحلات الجوية من والى لبنان التي انخفضت بنسبة 9 بالمئة عما كانت عليه في شباط السنة الماضية.



وقد توزعت حركة المطار خلال شهر شباط 2024 على الشكل التالي:



المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر شباط الفائت 413 ألفاً و 11 راكباً( بزيادة 1 بالمئة عن الشهر الثاني من العام الماضي 2023).



فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 2,57 بالمئة وسجل 204 آلاف و 128 راكباً،اما الركاب المغادرين فسجل 208 آلاف و 786 راكباً ( بتراجع 0,27 بالمئة ) كذلك تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 55 بالمئة وبلغ عددهم 97 راكباً.



الرحلات الجوية:



انخفض عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر شباط الفائت بنسبة 9 بالمئة وسجل 3373 رحلة من لبنان واليه.



اذ بلغ عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان 1684 رحلة ( بتراجع 9 بالمئة) وبنفس النسبة تراجع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان وسجل 1689 رحلة.



ومع انتهاء الشهر الثاني من العام 2024 يصبح مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية شباط 864 ألفاً مقابل 901 ألفاً و 417 راكباً في الفترة ذاتها من 2023 اي بتراجع نسبته 4,15 بالمئة.