هوكستين بعد لقائه بري: هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان وانا هنا لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الصراع على حدود لبنان الجنوبية

A + A -

تحدث الموفد الأميركي آموس هوكستين، بعد لقائه الرئيس نبيه بري ، وأعلن “ان التصعيد لن يساعد اللبنانيين ولا الاسرائيليين في العودة الى منازلهم”، وقال:”الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومة لبنان لإنهاء العنف الذي بدأ في 8 أكتوبر. وهي تعمل من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن”.

وأشار الى ان “اي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان”، وقال : “نعمل مع شركاء دوليين لتأمين حل سلمي في لبنان”.

واعتبر هوكستين ان “التصعيد أمر خطير ولا شيء إسمه حرب محدودة” و التصعيد ليس في صالح أي طرف ولا يوجد شيء اسمه حرب محدودة، مؤكدا ان واشنطن تؤمن بأن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وشدد على انه هنا في لبنان لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الصراع على حدود لبنان الجنوبية.