هكذا علق ادرعي على سقوط اصابات في مارغليوت...

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "قبل قليل، أغارت طائرات مقاتلة على موقع عسكري تابع لـ"حزب الله" في منطقة شيحين، تواجد فيه عناصر من الحزب".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات مقاتلة على مبنى عسكري تابع لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب"، لافتًا إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخيّة خرقت الحدود من الأراضي اللّبنانيّة باتجاه مارغاليوت، حيث أسفر الهجوم عن إصابة عدد من العمّال الأجانب الّذين تمّ نقلهم لتلقّي العلاج الطبّي في المستشفى". وأكّد أنّ "الجيش هاجم مصدر النّيران".