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بيان هام من "الضمان الاجتماعي"

4
MARCH
2024
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه :إلتزاما بمسار خطة التحول الرقمي التي تبناها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، وضمن إطار سعيه إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمضمونين لاسيما لناحية الاستفادة من وسائل التواصل والإتصال الرقمي عن بعد، وحيث أنه تم مؤخرا تعديل لائحة الأدوية المزمنة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة لتصبح مساهمة الصندوق 60 في المئة من الأسعار المحددة فيها، أعطى المدير العام توجيهاته إلى مديرية العلاقات العامة وفريق المكننة التقني في الصندوق لتفعيل خدمة "البحث عن دواء" على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb) التي تسمح للمضمون بالإطلاع على المعلومات المتعلّقة بدوائه كما يلي :

- الإسم

- العيار

- السعر المعتمد من قبل الصندوق (مساهمة الصندوق 80% من قيمة هذا السعر)

- النوع

- الجهة المصنّعة

- رقم التسجيل في وزارة الصحّة العامّة

أهمية هذه الخدمة تكمن في حصر بحث المضمون عن الدواء الخاص به وليس عن كامل لائحة الأدوية، كذلك توفر عليه عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة به لاسيما لناحية مساهمة الصندوق، وبالتالي يصبح على بينة وعلم بما سوف يسترد من الضمان عند تقديمه للفواتير الدوائية.

كذلك، أن تفعيل هذا النوع من الخدمات يعزز مبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات التي تعهد المدير العام للصندوق باحترامها والالتزام بمعاييرها.

وعليه، وعد الدكتور كركي استكمال هذه الخطوة بأخرى مماثلة بالنسبة للوائح الأطباء والمستشفيات والمختبرات والصيدليات المتعاملة مع الصندوق إضافة الى المستلزمات الطبية، وتعرفات المبالغ المقطوعة للعمليات التي سوف يطلقها الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة، داعيا المضمونين إلى مواكبة المسار التطويري في الصندوق والتفاعل معه مبديا استعداده إلى تحسين وأخذ مقترحاتهم في الإعتبار لتأمين الخدمات بشكل أفضل".

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