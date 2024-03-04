قصف "فوسفوري ودخاني ومدفعي" جنوبًا.. إصابات وقتيل في استهداف مرغليوت!

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كتب مراسل قناة المنار علي شعيب في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "قصف اسرائيلي فوسفوري ودخاني ومدفعي كثيف يستهدف أحراج وادي هونين و"رميم" وشرقي مركبا وحولا للتغطية على سحب الإصابات الناتجة عن استهدافٍ بصواريخ موجهة أصابت تحركات معادية في مستعمرة مرغليوت".

وأشار الى أن "الطيران الحربي المعادي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودي في جنوب لبنان".

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي إلى "ارتفاع عدد الجرحى في القصف على مرغليوت بإصبع الجليل إلى ١٠ بالإضافة إلى القتيل."

وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الشخص الذي قتل إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت شمال إسرائيل هو عامل أجنبي.