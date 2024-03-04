لبنان يتحضّر لمنخفض جوي جديد

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يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية، ليعود بعده الاستقرار مساءً ويستمر لغاية ظهر الاربعاء.

من جهة ثانية، من المتوقع أن يؤثر على لبنان بعد ظهر الاربعاء منخفض آخر، ليشتد يوم السبت حيث تتحول الامطار الى غزيرة والثلوج تلامس ١٤٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠

- الجوّ : غائم جزئيا مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٩٠٠منو

- الرياح : جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الرؤية : جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر غائم جزئياً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠م/س

الاربعاء: متقلب بعد الظهر مع امطار متفرقة وثلوج على ١٧٠٠متر ، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.