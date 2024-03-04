هوكشتاين يعمل لحلّ متكامل من 3 مراحل..

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قالت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ لدى الموفد الاميركي آموس هوكشتاين تصوراً متكاملاً يعمل على إيجاد الطريق لتحقيقه، ولكن بعد تدوير عدد من الزوايا. وقد ناقش بعض مراحله مع أطراف لبنانية، ويقوم على تجزئة الحل الى ثلاث مراحل، تبدأ من تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية فور إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

ورجّحت أوساط ديبلوماسية ان يسعى هوكشتاين مع «حزب الله»، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى تثبيت تدابير تحول دون عودة المواجهات الى جنوب لبنان في حال انتهاء هدنة غزة. على ان تكون الخطوة التالية إزالة الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، والتي كان وصَفها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بـ«الفرصة التاريخية». ووفق تصوّر هوكشتاين ثمّة حاجة ملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة، والأرجح أن يكون ذلك بالتوازي مع الاتفاق على تثبيت الحدود البرية وقبل الشروع في المرحلة الثالثة المتعلقة بتطبيق القرار 1701. وهذا ما يفسّر التخفيف الأميركي لا النّسف لاندفاعة الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية.

وقالت هذه الاوساط ان الحقيقة قد تكون في العمل على «تَبطيء» وتيرة تحرّك الخماسية لكي تتمكن من مواكبة تصور هوكشتاين، وان المرحلة الحالية هي مرحلة تثبيت وقف النار بعد غزة، على أن تأتي مرحلة إعادة تكوين السلطة في اللحظة المؤاتية ووفق «وظيفة» محددة للرئيس المقبل وهي ضمان تطبيق القرار 1701 والإشراف على كل الاتفاقات التي سيجري التفاهم حولها في الجنوب. وهو ما يعني وصول شخص الى رئاسة الجمهورية يحظى بثقة العواصم الغربية و»حزب الله» في الوقت عينه.