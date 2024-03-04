طيران استطلاعي وقصف... ليلٌ متوتر عند الحدود!

A + A -

حلق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق منطقة الناقورة وشمع ومجدل زون وطيرحرفا، بالاضافة الى تحليق الطيران الحربي الذي اخترق جدار الصوت فوق القرى الحدودية.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف ليلا، على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب، ما ادى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، بخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.



وعلى الاثر هرعت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية الى مكان الغارتين، وعملت على ازالة الردم من الطرق في البلدة.

وكانت المنطقة الواقعة بين بلدتي علما الشعب ومروحين وحتى بلدة رميش قد تعرضت لنيران الاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع إسرائيلية المتاخمة للخط الازرق.



وليلا، أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



يذكر أن أزمة النزوح بدأت تتفاقم نتيجة العدوان على لبنان، وسجل نقص هائل في الخدمات والحاجات التي تقدم للنازحين.