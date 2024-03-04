في عمليات نوعية... الحزب يحبط محاولات تسلل عبر الحدود ليلاً!

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صدر عن المقاومة الاسلامية - "حزب الله"، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وأثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من‎ ‎ليل يوم الأحد 03-03-2024 ‏ ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".



وأضاف, "أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية ‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد ‏الاثنين 04 -03-2024 ‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة".



وتابع, "ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

واستكمل البيان, "‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية".