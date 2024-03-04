في عمليات نوعية... الحزب يحبط محاولات تسلل عبر الحدود ليلاً!

صدر عن المقاومة الاسلامية - "حزب الله"، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وأثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من ليل يوم الأحد 03-03-2024 باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأضاف, "أثناء محاولة قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا اللبنانية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من ليل يوم الأحد الاثنين 04 -03-2024 بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة".
وتابع, "ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".
واستكمل البيان, "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح يوم الاثنين 04-03-2024 ثكنة زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية".