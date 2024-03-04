عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 آذار 2024

A + A -

الأخبار: دوّامة المفاوضات: المقاومة لا ترضخ

المقاومة تدرس ردودها: حماية الردع دون الحرب الشاملة | هوكشتين يريد حلاً لفصل لبنان عن غزّة

24 طناً من الأرزّ «المسرطن» بيعت في الأسواق







نداء الوطن: الكنيسة: لا علاقة للّبنانيين وأهل الجنوب بالحرب

هوكشتاين يعمل على "وحدة الهُدُنات": أعطوني ورقة "تهدئة الحزب" أولاً



اللواء: هوكشتاين يبحث اليوم في خارطة تهدئة متصلة بـ«هدنة غزة»

الرواتب قيد الإنجاز بدءًا من اليوم... ومصير مبادرة الاعتدال بعد لقاء الحارة



البناء: غانتس في واشنطن للتآمر على نتنياهو… واستكشاف حدود الاستعداد الأميركيّ / مجازر المساعدات مستمرة… وسكان غزة: لا الإنزالات الجوية ولا بديل عن رفح / إشارات إيجابية من اجتماع الفصائل في موسكو… وتضارب في مؤشرات التفاوض

النهار: هوكشتاين في المحاولة الاكثر صعوبة لردع التصعيد



الجمهورية: هوكشتاين لحل ينتظر الهدنة

مبالغات لبنانية لتباينات خماسية

l'orient le jour: Ala' Moussa à « L’OLJ » : Le Liban doit faire partie des arrangements de l'après-Gaza