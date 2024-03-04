أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 آذار 2024

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الأخبار: علم وخبر



القوات لا تحشد في كسروان

رغم الجهود المكثفة التي بذلتها النائبة ستريدا جعجع، والأوامر التي وُجّهت إلى منسقي المناطق للحشد للقدّاس الذي أقامه حزب القوات اللبنانية، السبت الماضي في كسروان، لمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتفجير كنيسة سيدة النجاة - زوق مكايل، لم يتجاوز الحضور الـ ٥٠٠ شخص، وسط غياب عدد من أعضاء تكتل الجمهورية القوية، أبرزهم النواب: جورج عدوان، طوني حبشي، جهاد بقرادوني، غادة أيوب وبيار أبو عاصي. وقد حرصت جعجع على إضفاء احتفالية خاصة على مشاركتها، فدخلت الى الكنيسىة برفقة الأمين العام للحزب إميل مكرزل، وسارت وراءها أفواج كشفية، وذلك بعد اكتمال الحاضرين من نواب وحزبيين ورجال دين.

الكتائب «يغازل» عقيص

في لقاءات «المعارضة» التي تُعقد كل ثلاثاء في بيت الكتائب في الصيفي، ويحضرها مستقلون والنائبان القواتيان: جورج عقيص وغسان حاصباني، يحرص رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على إظهار اهتمام خاص بعقيص، فيتوجّه إليه بالكلام والنقاش حصراً، فيما يتعمّد تجاهل حاصباني الذي يبدي استياءً كبيراً من الأمر.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس



تقول مصادر إعلامية غربية إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة عملية هوليودية لخلق الإيحاء الداخلي في الغرب بالاهتمام بالشأن الإنساني، رغم أن كل الإنزالات تعادل حمولة ثلاث شاحنات والإيحاء بعدم الخضوع للإرادة الإسرائيلية، بينما الحقيقة هي أن تفادي فتح معبر رفح هو أكبر التزام بالشروط الإسرائيلية، خصوصاً أن الإنزال الجوي يساهم في خلق الفوضى ودفع الناس للتنافس والتقاتل على الوصول إلى المساعدات ويضمن تجاوز المرجعيات المحلية التي تمثل المقاومة، بعدما فشل الاحتلال في إنشاء هيئات بديلة.



خفايا



تقول مصادر إعلامية في قوى المقاومة إن توافقاً بين قيادات محور المقاومة محوره دعم أي قرار تتخذه قيادة المقاومة في غزة في التعامل مع المفاوضات الجارية تحت عنوان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ضمن اتفاق شامل أو جزئي سوف يظهر في التعامل الإعلامي مع المسار التفاوضيّ بصورة تأخذ بالاعتبار عدم وضع شروط أو ضوابط لتقييم أي اتفاق، لأن المعيار الوحيد هو ما ترضاه المقاومة في غزة، واعتبار دور جبهات المساندة مصدر إسناد تفاوضيّ للمقاومة في غزة وفق معادلة وقف النار في غزة يعني وقف النار في سائر الجبهات.



اللواء: أسرار





غمز

فوجئ نائب في كتلة الإعتدال بتصريح لزميل له ينتمي إلى كتلة وازنة ينسف مضمونه ما سبق لرئيس الكتلة أن أبلغه لوفد الإعتدال من تأييد لمبادرة المشاورات النيابية دون شروط مسبقة!



همس

تمَّ التنسيق بين مرجعيات رسمية وحزبية حول النقاط الواجب طرحها مع الوسيط الأميركي، لإظهار الوضع اللبناني بمشهد واحد، يعزز الموقف الرسمي في مفاوضات التهدئة في الجنوب، وترسيم الحدود البرية!

نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ نائباً بيروتياً هو صاحب فكرة الطرح التشاوري الذي يسوّقه تكتل «الإعتدال الوطني»، وكان يفترض أن تكون المبادرة مشتركة بين نواب «التكتل» ونوابٍ آخرين.

يتردد أنّ أحد الإشكالات الذي يواجه الإنتخابات البلدية، هو عجز القوى السياسية عن فرض المناصفة الطائفية في مجلس بلدية بيروت، لأنّه سيكون أشبه بالمستحيل.