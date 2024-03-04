القوات لا تحشد في كسروان

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الأخبار: علم وخبر-

رغم الجهود المكثفة التي بذلتها النائبة ستريدا جعجع، والأوامر التي وُجّهت إلى منسقي المناطق للحشد للقدّاس الذي أقامه حزب القوات اللبنانية، السبت الماضي في كسروان، لمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتفجير كنيسة سيدة النجاة - زوق مكايل، لم يتجاوز الحضور الـ ٥٠٠ شخص، وسط غياب عدد من أعضاء تكتل الجمهورية القوية، أبرزهم النواب: جورج عدوان، طوني حبشي، جهاد بقرادوني، غادة أيوب وبيار أبو عاصي. وقد حرصت جعجع على إضفاء احتفالية خاصة على مشاركتها، فدخلت الى الكنيسىة برفقة الأمين العام للحزب إميل مكرزل، وسارت وراءها أفواج كشفية، وذلك بعد اكتمال الحاضرين من نواب وحزبيين ورجال دين.