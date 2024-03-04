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زيارة هوكشتاين: ربط التهدئة في غزة بالتهدئة على الحدود مع لبنان

4
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أُعلن أمس في وقت واحد في بيروت وتل ابيب أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان وإسرائيل اليوم. وبحسب الإعلام العبري، يزور هوكشتاين إسرائيل قبل الانتقال الى العاصمة اللبنانية.

 

وأكد نبأ الزيارة مسؤول في البيت الابيض. وأبلغت أوساط ديبلوماسية «نداء الوطن» أنّ المبعوث الأميركي يسعى الى أن تشمل الهدنة المرتقبة في حرب غزة جبهة الجنوب.

 

وأشارت إلى «أنّ سعي هوكشتاين في تل أبيب تركز أخيراً على ربط التهدئة في غزة بالتهدئة على الحدود مع لبنان، إلا أنه لم يحصل على ضمانات إسرائيلية في هذا الشأن، لذلك سيطرح أهمية أن تكون مبادرة التهدئة من الجانب اللبناني وعدم انتظار إعلان الاتفاق النهائي حول غزة، والذي صار في متناول اليد، وبذلك سيكون بين يديّ هوكشتاين ورقة مهمة يحملها إلى الإسرائيلي لمنع استمرار التصعيد».

 

ولفتت إلى أنّ «هوكشتاين سيشرح ايجابيات ان تكون مبادرة التهدئة لبنانية، خصوصاً أنّ الاجماع اللبناني هو تنفيذ القرار 1701، ما سيسهل أيضاً بدء إعادة إعمار ما تهدّم في منطقة حافة الشريط الحدودي».

نداء الوطن
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