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زارن جمعيّة تراث ووطن وأصدقاؤها الرئيس العماد ميشال عون لمعايدته. وقد ثمّن الرئيس عون جهود رئيس الجمعيّة وليد نخلة مُثنياً على عمله الدؤوب المتفاني.

وحملت كلمة رئيس الجمعيّة تاريخ الجنرال وثباته ونضاله ومقاومته، وقال: هو الذي "لم يستطع العالم سحق إلا فترة وجيزة من نضاله، فترة كانت من تدبير متآمرين على الوطن، أما الجنرال فلم يوقّع ولم يساوم.

كلمة نقيبة الإعلام المرئي والمسموع، الإعلامية رندلى جبّور أرادتها بالعاميّة، وجاء فيها:

"عَم خاطبَك جنرال بخريطة الإنسان للي كبّرِت فيه الحلم وبعدَك عم تكبّرو عَ بُعد خطوة من تسعينَك. عَم خاطبَك بمسيحيتنا للي مَنها إنعزاليّة، إنما قيم، وبمشرقيتنا للي منها ضد الغرب إنما تجذّر بالأرض وتكامل جغرافي وحضاري طبيعي، وبقوميتنا اللبنانيّة ولكن المنفتحة وبيساريتنا الحريصة ع العدالة الإجتماعيّة وبمقاومتنا للي بترفض المساومة. عَم خاطبَك جنرال بلسان قدموس للي كِنتْ متلو نقطة نور وسط الظلمة، عَم خاطبَك بلسان أليسار للي اختارت خنجر المجد الحقيقي والكرامة ولو كان ثمنو الموت لأن الموت بكرامة بتنبعث الحياة..عَم خاطبَك بإسم أدونيس للي زهّرِتْ متلو ربيع ولو في كتار بيعشقو الخريف والسقوط بعزّ تشارين. عَم خاطبَك بإسم بيروت إمّ الشرائع والحقوق وعنجر النصر وبعلبك الشمس وقانا الأعجوبة الأولى وكسروان طاردة الغُزاة وساحة شهدائنا. عَم خاطبَك بصرخة المآذن والحُسينيّات وأجراس الكنايس للي ساويتن بوجدانّا. عَم خاطبَك بيّنا وقائدنا وقدوتنا للي اختصر ٧٠٠٠ سنة حضارة، من فخر الدين للبشير الشهابيّ لطانيوس شاهين ويوسف بك كرم، لجبران خليل جبران واليازجي والبستاني وسعيد عقل، لعاصي ومنصور وفيروز وصباح ووديع وزكي ناصيف ومروان محفوظ وجوليا...".

وقد سلّم الوفد برئاسة وليد نخلة خريطة لبنان منحوتة من خشب الأرز، مزدانة بعبارات ردّدها الرئيس عون، وتمنّى له الجميع العمر المديد والصحة الدائمة.