قرار من موظفي وزارة المالية... بعد بيان المدراء في الوزارة!

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أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين "تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة".



وقالوا في بيان: "لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن الموظفين في وزارة المالية وحقوقهم ومكتسباتهم، وحرصا منا على مصالح الناس وكبادرة حسن نية تجاه إدارتتا الكريمة، وتقديرا لموقف معالي وزير المالية والمدير العام، وترفعا عن كم الاهانات والافتراءات التي تعرضنا اليها، والتي تعبر عن أصحابها حصرا، وانسجاما لما دأبنا عليه، وهو تأمين مصالح المواطنين في أحلك الظروف ( حروب، امراض واوبئة، ...) نعلن عودتنا المؤقته الى العمل يوم غد الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة" .